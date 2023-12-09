نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 ديسمبر.. عرض فيلم "بحبك" عبر منصة شاهد الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد عرض فيلم "بحبك" لنجم الجيل تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، حيث أعلنت إنه سوف يعرض بداية من يوم 16 ديسمبر الحالي عبر منصتها الرقمية.

نجاح فيلم “بحبك” في دور العرض

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "بحبك" قد حقق نجاحًا كبيرًا غير مسبوق في جميع دور العرض سواء داخل مصر أو خارجها وأيضًا في جميع دول العالم.

أحداث فيلم “بحبك”

وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.

من هم أبطال فيلم "بحبك" ؟

يشارك في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني.

بوستر فيلم بحبك

أغاني فيلم "بحبك"

ويذكر أن فيلم "بحبك" قد احتوي على عديد من الأغاني الرومانسية والدراما والفراق التي حققت نجاحًا كبيرًا عند نزولها وهذه الأغاني هي (هدلعني، حبيتها يا ناس، هتجوزك، وأنت بعيد، حياتنا، أنت إختيار).

ما هي آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.