نجل أحمد عز وزينة يجرى عملية جراحية بعد إصابة ذراعه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 08:34 صباحاً - أجرى نجل الفنانة زينة والنجم أحمد عز عملية جراحية حيث أعلنت ذلك من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وحرصت على إخفاء وجهه كالمعتاد في نشر جميع صورها معهما.

وكانت زينة أعلنت عبر أستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن إصابة أحد نجليها التؤام في ذراعه، في ذراعه اليمنى خلال اللعب مع زملائه في المدرسة، حيث سقط وتعرض لـ الإصابة، وذهب للمستشفى لتركيب الجبس وتلقي العلاج، وطالبتزينة جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.