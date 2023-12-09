نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد إمام يبدأ تصوير فيلمه الجديد "شمس الزناتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ الفنان محمد إمام، اليوم في تصوير أولى مشاهد فيلم “شمس الزناتي”، وذلك في محافظة الفيوم، ومن المقرر أن يقوموا بتصوير بعض المشاهد في مدينة الانتاج الاعلامي عقب عودتهم من الفيوم، والفيلم من المقرر عرضه في موسم الصيف لعام 2024.

أبطال فيلم "شمس الزناتي"

فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج محمد سلامة.

فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام



وفي سياق آخر، ينتظر الفنان محمد إمام، حاليًا عرض فيلمه الجديد "أبو نسب"، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر الجاري، لينافس على إيرادات موسم رأس السنة.

من هم أبطال فيلم "أبو نسب"؟

فيلم "أبو نسب"، بطولة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في يوم واحد فقط.

تفاصيل شخصيات أبطال فيلم" أبو نسب"

ويظهر محمد إمام خلال الأحداث، بدور طبيب أطفال يقع في قصة حب مع ياسمين صبري، التي تظهر بدور مدربة تنمية بشرية، بينما تظهر هالة فاخر بدور والدته، ويجسد صلاح عبدالله دور خاله، فيما تلعب وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري، ويجسد ماجد الكدواني دور والدها.