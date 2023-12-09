وفاة ملحن أغنية ”كنت في بالي” للهضبة عمرو دياب



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - توفى صباح اليوم الملحن وليد جويد حيث كشفت ابنته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية فيس بوك عن وفاة والدها، كما نعاه أصدقائه من الوسط الفني منهم الموزع الموسيقى تومة والشاعر محمد عاطف ولم يعلن عن موعد الجنازة أو سبب الوفاة.

وليد جويد من الملحنيين الشباب الذين ظهروا على الساحة في السنوات الأخيرة، تعاون مع تامرعاشور في أغنية يوم في عمري ألبومه "خيالي" كما تعاون مع عاشور أيضا في عدد من الأغانى وفي 3 أدعية دينية، كما تعاون مع الفنان عمرو دياب في أغنية " كنت في بالى" التي صدرت في البوم "كل حياتى" الذى طرح عام 2018 وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وكانت من كلمات نادر عبد الله وتوزيع أسامة هندى.