عنبة يكشف موعد طرح ”عصابة عظيمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - كشف مؤدي المهرجانات عنبة موعد طرح فيلم «عصابة عظيمة» ثاني تجاربه التمثيلية وأول أفلامه عبر صفحته الشخصية على انستجرام.

ونشر عنبة البوستر الخاص بالفيلم عقر خاصية استوري وكتب قائلا:«أن شاء الله موفق انتظروني في فيلم عصابة عظيمة هيتعرض في شهر 1 في السينما».

وأضاف في استوري أخرى عبر صفحته الشخصية على انستجرام قائلا:«أول فيلم ليا يارب توفيقك».

وكان عنبة قد شارك في بطولة مسلسل «1000 حمد لله على السلامة» والذي تم عرضه ضمن السباق الرمضاني الماضي كأولى تجاربه التمثيلية.

وشاركه البطولة يسرا ومايان السيد وادم الشرقاوي ومحمد ثروت وشيماء سيف وسما ابراهيم من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن فيلم «عصابة عظيمة» من بطولة إسعاد يونس في عودة للسينما مر أخرى بعد غياب عامين ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد ومحمد ثروت من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.