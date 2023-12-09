الليلة.. أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني تحت عنوان الاتجاه الالمانى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة كل من: عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق والميتزوسوبرانو أمينة خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت 9 ديسمبر على المسرح الكبير.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج عدد من أهم أعمال أشهر المؤلفين الالمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي.