نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى وفاته.. كرم مطاوع يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، محرك البحث “جوجل”، في الساعات الماضية، بمناسبة حلول ذكرى وفاته الـ 27 الموافق 9 ديسمبر عام 1996، فهو لديه مسيرة فنية من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.

يعد كرم مطاوع واحدًا من أهم فناني جيله الذي قدم أعظم الأعمال الفنية سواء في المسرح أو السينما أو الدراما حيث أتقن دوره ببراعة.

أبرز أعماله المسرحية

كانت أول أعمال كرم مطاوع المسرحية "الفرافير" عام 1964، ثم بعدها شارك في مسرحية "ياسين وبهية"، للكاتب الكبير نجيب سرور، وفي عام 1965 قدم مسرحية "الفتى مهران" من تمثيله وإخراجه.

أبرز أعماله السينمائية

وكان من أهم الأعمال التي قدمها كرم مطاوع خلال مشواره الفني فيلم "سيد درويش" عام 1966، وشاركته البطولة وقتها الفنانة هند رستم، ثم قدم فيلم "إضراب الشحاتين"، وشاركتها وقتها العمل الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، وهو من إخراج حسن الإمام.

كما شارك كرم مطاوع في عدة أفلام أخرى منها: "أنا والعذاب وهواك، ياسين وبهية، لا تطفئ الشمس، المنسى، وهو أخر أعماله الفنية عام 1993 مع الزعيم عادل إمام".

أبرز أعماله الدرامية

شارك كرم مطاوع في عدد من المسلسلات منها: "الحرملك، أرابيسك، أم البنات، الحفار، الأنصار، وغيرها من الأعمال.

وفاة كرم مطاوع

ورحل كرم مطاوع عن عمر يناهز 63 عاما، عام 1996، بعد معاناته من سرطان الكبد.