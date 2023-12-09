”طوني خليفة” يكشف كواليس شائعتين مختلفتين تعرض لهما بسبب واحد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - روى الإعلامي طوني خليفة كواليس شائعتين مختلفتين تعرض لهما بسبب واحد، هو قيامه بحلق شعره تماما "زيرو".

وقال طوني خليفة خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "شائعة إصابتي بالسرطان ظهرت بعد تقديم حلقة أخيرة من برنامجي على القاهرة والناس في رمضان، وعودتي إلى بيروت في إجازة".

وأضاف: "بعد الانتهاء من الحلقة وبناء على رغبتي قام الشباب في فريق البرنامج بحلق شعري زيرو، ورجعت إلى بيروت وظهرت في برنامج مع الإعلامي نيشان، الذي سألني عن شائعة اعتناقي الإسلام وذهابي العمرة".

وتابع: "بسبب حلاقة الزيرو ناس قالوا اعتنق الإسلام وراح عمرة، ولما نفيت مع نيشان قالوا مصاب بالسرطان، وهذه الشائعة لا تؤذيني لأن كل إنسان معرض للمرض والمرض ليس عيبا".

أوضح طوني خليفة سبب رغبته في أداء العمرة قائلا: "أنا سألت إذا كان يحق لي العمرة، لازم الإنسان يجرب كل شيء، ولما قرأت القرآن وتعمقت في الدين الإسلامي كانت تجربة أيضا، وفي مسلمين يعرفون الإنجيل أكثر مني، وأعتقد أن كل الأديان السماوية تصب في مكان واحد هو تطبيق كلام الله ومعاملة الآخرين".