أول دار عربية تتبنّى مفهوم ”الأدب الطبي”.. دار كويتية تُصافح قراء معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - أتاح معرض جدة للكتاب 2023، الفرصة لدار كويتية متخصصة في الأدب الطبي، لتصافح القراء بأحدث إصداراتها، التي حملها جناحها في المعرض؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز (سوبر دوم) بجدة.

وتحتضن دار (كلينيكوم) للنشر والتوزيع، من دولة الكويت، كتباً تتبنى فكرة الروايات والقصص القصيرة في إطار طبي، حيث يعني اسم الدار باللغة الألمانية كلمة (مستشفى)، لتربط بين الطب والأدب في كتب تقدم المعلومة الطبية بشكل مبسط ومسلٍ، كأول دار نشر عربية تتبنى هذا المفهوم.

وتفرد الدار مساحة لكتب الدكتور حسين هاني كرم؛ ومنها رواية الغموض والجريمة (البيئي)، وبطلها طبيب بتخصص نادر جداً، والمجموعة القصصية القصيرة (عيادة 15) بجزئيها، وتجمع قصصاً قصيرة -بعضها حقيقية- في إطار طبي غامض ونهايات غير متوقعة، مثل جريمة ارتكبت في عيادة وتم التخلّص من الجثة في القمامة، إلى جانب رواية (المكعب) وتتناول 11 شخصاً لا يعرفون بعضهم مسبقاً، يستيقظون في مكان يجهلونه، في إطار زمني يقل عن 48 ساعة.

ومن كتب الدكتور كرم، رواية الرعب البوليسية (جريمة معبد سنسوجي) التي تضم أساطير الأشباح اليابانية المنقولة من الأدب الياباني القديم، ورواية (التحرير) ذات الطابع البوليسي، وقصة (رهاب فوبيا)، وكتابا (رباط صليبي) و(فاكسين) التي تتناول حالاتٍ وقصصاً طبية غريبة.

ويضم جناح الدار بمعرض جدة للكتاب، كتباً طبية مبسطة، مثل كتاب (طبيب العائلة من دكتورة نور إلى حواء)؛ الذي يتناول المشاكل الطبية اليومية التي تواجه المرأة وحلولها، ومتى يجب اللجوء إلى الطبيب فيها، وبشكل مبسط تقدم الدكتورة نور النيباري موضوع الهالات السوداء والتعرق الليلي وحبوب الحديد وسرطان الثدي، وكذلك كتاب (سحابة أمل) للدكتور يوسف محمد التنديل؛ الذي يسرد تفاصيل فريق تطوعي شبابي تأسس عام 2017، يضم طلاب الطب الذين جمعهم شغف العطاء وحب مساعدة الآخرين في المجتمعات المتضررة.

ومن الروايات ذات الطابع الطبي، تعرض الدار روايتي (ولادة محقق) و(مناورة بودابست) للمهندس يوسف دشتي، والمجموعة القصصية (من أروقة المختبرات الطبية) لفاطمة طارق بخاري، ومجموعتي (المختبر) و(حدث في المختبر) لمجموعة من المؤلفين، بالإضافة إلى كتاب (مقالات من مصنع السيجار) للدكتور هاشم، حول تطوير الذات ومقالات نفسية وفلسفية، وكتاب (مذكرات طبيب نفسي) بجزءين، للدكتور حمد بن ناصر السناوي، ويستعرض قصصاً من واقع العيادة النفسية، ويتتبع الحكايات بالتفسير العلمي للأعراض، بعيداً عن الغلو والشعوذة.

وأصدرت الدار كتباً طبية موجهة للطفل، مثل (سالم والحاسوب) لمؤلفه عبدالله الحبشي، ويجسد في القصة إدمان الطفل على الأجهزة الإلكترونية، وما ينتج عنها من تأثيرات سلوكية وأمراض جسدية، إلى جانب كتاب (آدم وزعفران) للدكتورة جنات بهباني، وفي القصة يواجه الطفل مشاعر الاكتئاب المرضية، ويحولها لمشاعر الحزن الصحية.

كما تصافح دار (كلينيكوم) جمهور القراء بكتب عن الخواطر، مثل كتاب (أهواك وأتمنى لو أنساك) لرحاب الزعبي، و(حديث الروح) لملاك المطيري، و(أحاديث قلبي) لعبير السلطان، ويوميات ممرضة للكاتبة لويزا ماي ألكوت؛ الممرضة والمتطوعة في الجيش عن تجاربها أثناء الحرب الأهلية.