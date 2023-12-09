لليوم الثالث.. عرض " ليلة القتلة " على مسرح الطليعة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، العرض المسرحي " ليلة القتلة " لليوم الثالث على مسرح الطليعة برئاسة عادل حسان التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال تحت اشراف الفنان محمد الشرقاوي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

أبرز الحاضرين

جاء ذلك بحضور المفكر السياسي جمال اسعد والكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر والأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأديب محمد جابر متولى والشاعر احمد حسين جادالله واحمد عاطف مدير بيت ثقافة صدفا ونخبة من أدباء وشعراء ومثقفي محافظة أسيوط.

عرض مسرحية ليلة القتلة

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي" ليلة القتلة " والذي يقام ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمسرح الطليعة برئاسة عادل حسان التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال باشراف الفنان محمد الشرقاوي.

أحداث مسرحية ليلة القتلة

العرض يروي مواقف حياتية متنوعة والتى تطرح العديد من مشاكل القمع للفتيات والزواج المبكر وبعض العادات والتقاليد والأعراف المغلوطة وكيفية التغلب عليها.

صناع العرض المسرحي ليلة القتلة

العرض المسرحى ليلة القتلة تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري" وباشراف فنانى مسرح قصر ثقافة أسيوط الفنان مايكل يعقوب مدير المسرح والفنان حمدى قطب والفنان عصام عبدالنبى.

عرض مسرحية ليلة القتلة

ومن الجدير بالذكر أن العرض المسرحي “ ليلة القتلة ” يستمر في الفترة من الأربعاء 6 ديسمبر وحتى غدًا الأحد 10 ديسمبر الجاري.