نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية عايدة رياض في مسلسل "ألف ليلة وليلة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة عايدة رياض للمشاركة في مسلسل “ ألف ليلة وليلة ” مع النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 ، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية داية بالعصر الفاطمي، حيث يناقش المسلسل الحكايات بشكل معاصر.

نجوم مسلسل ألف ليلة وليلة

يشارك في بطولة مسلسل “ ألف ليلة وليلة ” كل من: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، هنادى مهنا،تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، ومحمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

شخصيات مسلسل ألف ليلة وليلة

ويجسد الفنان ياسر جلال دور " شهر يار" أما ياسمين رئيس تجسد دور “ شهر زاد ”، ويجسد محمد التاجي دور “ قمر الزمان ” والد "شهر زاد"، وتظهر هنادي مهنا في دور حورية البحر.

عايدة رياض تشارك في بيت الرفاعي

ومن ناحية أخرى، تشارك عايدة رياض في رمضان المقبل 2024، بمسلسل “بيت الرفاعي”، وتجسد خلاله شخصية والدة أحمد رزق، والعمل بطولة أمير كرارة، محمد لطفي، ميرنا جميل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

عايدة رياض تنتظر مسلسل إقامة جبرية

كما تنتظر الفنانة عايدة رياض، عرض مسلسل “إقامة جبرية” خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية سيدة كفيفة، والعمل بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.