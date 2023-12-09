في أقل من 24.. عصام صاصا يحتل المرتبة الـ3 بـ"كتر الزعل بيحول"

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، أن يحتل المرتبة الثالثة في تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك في أقل من 24 ساعة بعد طرحه لمهرجان جديد تحت عنوان “الكل فجأة نسيني .. كتر الزعل بيحول”، كأكثر الأعمال استماعًا وبحثًا.

تفاصيل مهرجان “الكل فجأة نسيني”

المهرجان غناء عصام صاصا، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.

نبذة عن عصام صاصا





يعد عصام صاصا، واحد من أشهر مطربي المهرجانات، وحقق نجاحًا كبيرًا واستطاع خلال السنوات الماضية حشد عدد كبير الجمهور وعشاق فن المهرجانات، كما اشاد بموهبته نقيب المهن الموسيقية السابق هاني شاكر، في إحدى اللقاءات التلفزيونية، قائلا “عصام على فكره بيعرف يغني وصوته حلو”.





آخر أعمال المطرب عصام صاصا



وكان قدم طرح المطرب الشعبي عصام صاصا، مهرجان بعنوان “وخد مليون سهم في قلبي”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.





دويتو لأول مرة بين عصام صاصا ومحمود الليثي





وفي السياق ذاته هذا أول دويتو يجمع بين المطربان الشعبيين عصام صاصا ومحمود الليثي، وحقق الدويتو نجاحًا ساحقًا منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



صُناع أغنية "سيبك من اللي خلع"



من جانب آخر كان صُناع أغنية " سيبك من اللي خلع" هو الملحن عزيز الشافعي ومؤلف الأغنية مصطفى الجن ومطربان الأغنية محمود الليثي وعصام صاصا.