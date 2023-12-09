بعد طرح البوستر الرسمي..كل ما تريد معرفته عن فيلم "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة إسعاد يونس من تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" قبل فترة، وهو يعتبر عودتها للسينما بعد غياب دام عامين عن البطولات السينمائية.



الشركة المنتجة لـ عصابة عظيمة



أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة عظيمة" البوستر الترويجي، وأكدت أن الفيلم سيُعرض في دور السينما ابتداءً من يناير 2024.



أحداث فيلم عصابة عظيمة



تتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



طاقم عمل فيلم عصابة عظيمة



فيلم "عصابة عظيمة" يتميز بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه. يشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



الصوت الغنائي للفيلم



من المقرر أن يُقدم الثنائي بهاء سلطان وأحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بمشاركة إسعاد يونس في الغناء، حسب ما كشف عنه مخرج العمل وائل إحسان لـ "خبر أبيض". من المتوقع إصدار الأغنية قريبًا.

تفاصيل شخصية إسعاد يونس في فيلم "عصابة عظيمة"



تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

إسعاد يونس تبدأ تصوير مسلسل جديد



ومن ناحية أخرى، بدأت إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من تأليف محمد عبد العزيز،وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجي.