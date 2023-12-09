نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نسرين طافش



وظهرت نسرين طافش في الصور، وهي داخل سيارتها الخاصة، وعلقت عليها قائلة: "عليكم مني السلام يا أرض أجدادي، ففيكي طاب المقام وطاب أنشادي".

مشاركة نسرين طافش في فيلم “بنقدر ظروفك”



تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم "بنقدر ظروفك" إلى جانب أحمد الفيشاوي، وتجسد شخصية فتاة تدير قناة للطبخ على اليوتيوب، حيث تشارك العديد من الوصفات مع متابعيها خلال أحداث الفيلم.

طاقم عمل فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.



قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعى كل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

عمل جديد في انتظار نسرين طافش

ومن جهة أخرى، تشارك نسرين طافش في فيلم "جوازة توكسيك" إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، ويضم مجموعة من النجوم مثل محمد أنور، تامر هجرس، وملك قورة. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال نسرين طافش

وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية. الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه،ودارت أحداث المسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسية ودينية واجتماعية.