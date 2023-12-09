ركين سعد:" حبيت شخصية مريم في مسلسل "ريفو".. ولازم نكسر كلمة عيب ومينفعش"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ركين سعد، كواليس دورها في مسلسل «ريفو» بندوة مهرجان ميدفيست مصر.

وقالت ركين سعد: «بنتكلم في الندوة عن الصحة النفسية وأهميتها للممثل ف الدور اللي بيقوم به، وبيناقش المسلسل الموضوعات اللي مينفعش نتكلم فيها أو بنتكسف نحكيها، والمعاناة اللي بنواجهها في حياتنا، ونكسر كلمة عيب ومينفعش».

ركين سعد: الممثل لازم يهتم بصحته.. نكون دارسين وعاملين حساب السيكولوجي للشخصية اللي بنمثلها

وتابعت ركين سعد قائلة:«الممثل لازم يهتم بصحته النفسية، ولازم نكون دقيقين ودارسين وعاملين حساب السيكولوجي للشخصية اللي بنمثلها، وفي في ريفو ملجأتش لطبيب نفسي، وريفو مسلسل حالة».

شخصية ركين سعد في مسلسل "ريفو"

واختتمت: «شخصيتي في مسلسل ريفو هي «مريم» اللي بتعاني من مشكلات أثرت على نفسيتها، ولما قرأت السيناريو كان فيه تفاصيل أكتر خلتني أحب الشخصية، والدور حسيته قريب مني؛ لأنه قريب من شخصيتي في الحقيقة، ولو محتاجة استعين بطبيب نفسي مفيش مشكلة وليه لأ».



