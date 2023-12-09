نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير أغنية أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان عن تعرضه لموقف محرج خلال تصوير كليب الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، حيث نشر مقطع فيديو يوثق الحادثة التي تعرض لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث أكد أنه انقطع بنطاله وسط التصوير، وعلق قائلًا: "أكثر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، انقطع بنطلوني وسط الشوت وكملت علشان الوحيد الذي ينفع يقول ستوب هو المخرج دي أصول الشغلانة،بس عدت الحمد لله".



استعداد محمد رمضان لحفل كأس الأمم



و يستعد محمد رمضان لحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، وسبق وأعلن مشاركته بحفل الافتتاح عبر فيديو نشره على" إنستجرام"، قال: "احفظوا أغنية أكوابا علشان بإذن الله هنغنيها مع بعض في افتتاح كأس أمم إفريقيا الشهر القادم في كوت ديفوار.. ثقة في الله نجاح"،كما أطلق أغنية "أكوابا" كأغنية رسمية للبطولة، وعبر عن ثقته في نجاحها.



محمد رمضان يفتخر بمشاركته بالأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا





وعبر محمد رمضان عن فخره بمشاركته في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الحمد لله رب العالمين، أفتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولًا، صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا، ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".



أغنية أكوابا



وكان "رمضان"، قد طرح أغنية "أكوابا" الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024 عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أكوابا الأغنية الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا.. ثقة في الله نجاح".

حفل محمد رمضان بموسم الرياض

يذكر أن الفنان محمد رمضان، قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض، وشهد الحفل العديد من اللقطات ابرزها حضور أبناءه وصعودهم على المسرح والغناء والرقص مع محمد رمضان على المسرح.

كما شهد الحفل أيضًا لقطة لإلقاء منظمي الحفل دولارات تحمل اسم وصورة محمد رمضان وشعار "أقوى حفل الرياض"، ولكن أدى ذلك إلى غضب رمضان وتوقفه عن الغناء في الحفل، قائلًا: “أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي أها فلوس فييك ومش حقيقية، بس منفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وآسف على العطلة هنلمها ونكمل لأني منعت الموضوع ده”.