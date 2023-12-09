تواصل العروض المسرحية بمهرجان ظفار المسرحي الثاني

صلالة ـ من عوض دهيش:

يتواصل اليوم تقديم العروض المسرحية التي يحتضنها مسرح أوبار بصلالة، وذلك ضمن مهرجان ظفار المسرحي في نسخته الثانية، حيث تقدم فرقة أوبار المسرحية عرضها (الجنة تفتح أبوابها متأخرة ) تأليف فلاح شاكر واخراج احمد معروف اليافعي.

ويتابع جمهور المهرجان غدا العرض المسرحي (مساء الموت) لفرقة الرؤية المسرحية وهو من اخراج عدي الشنفري ومن تأليف باسمة يونس، أما بعد غد الثلاثاء فيسدل الستار على أنشطة المهرجان، حيث يقام حفل الختام بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية. يذكر أنه منذ انطلاق المهرجان تم عرض عدد من العروض المسرحية هي : (برهوت) لفرقة صلالة المسرحية و( انعكاسات) لفرقة أوفير المسرحية و( الخطلة) لفرقة طاقة المسرحية، و(رياح ) لفرقة موشكا المسرحية و( سلمى) لفرقة مرباط المسرحية. صاحبت فعاليات مهرجان ظفار المسرحي الثاني حلقة عمل حول اعداد الممثل، قدمتها المدربة نغم ناعسة بحضور 15 ممثلا من أعضاء الفرق المسرحية بمحافظة ظفار، وهدفت إلى إيجاد وحدة التكامل الجسدي والنفسي والموضوعي في ابداع الممثل وتأثيرها في أدائه، أقيمت الحلقة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.

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