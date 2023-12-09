نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على سبب وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان احمد حلمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت سالي حلمي شقيقة الفنان، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صباح أمس الجمعة، شيع الجثمان بمدينة بنها، وودع "حلمي" شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها في محافظة القليوبية، بحضور زوجته الفنانة منى زكي.

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سبب وفاة شقيق أحمد حلمى



وتوفى خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض، حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى

جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت.

نعي محافظة القليوبية لوفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

نعت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها: «تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم».

عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

وتلقي الفنان أحمد حلمي، واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها، حيث حرصت الفنانة مني زكي على التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

منى زكى تنعى شقيق زوجها أحمد حلمى

ويذكر ان الفنانة منى زكي، قد شاركت عبر خاصية "ستوري" بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورًا نعت فيه خالد حلمي، شقيق زوجها، وكتبت: "خالد محمد حلمي.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم ارحمه رحمة تسع السموات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم ارحمه ولا تطفي نور قبره، اللهم يسر حسابه وأدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب وصبر أهله يا رب العالمين".

