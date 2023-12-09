نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب هيفاء وهبي وحلاقة رأسه.. طوني خليفة يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي طوني خليفة تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر القاهرة والناس.

سبب تصدر طوني خليفة

وتصدر طوني خليفة التريند بسبب تصريحاته وحديثه عن إصابته بورم خبيث وهيفاء وهبي.

وقال طوني خليفة عن إصابته بمرض السرطان، موضحًا أن انتشار هذه الشائعة هو ظهور إعلامي له حليق الرأس، كاشفًا عن أنه كان في آخر حلقة بالموسم على "القاهرة والناس" وحلق شعره وسافر إلى لبنان لقضاء الإجازة.

وأوضح طوني خليفة أنه ظهر مع الإعلامي اللبناني نيشان في أحد برامجه حليق الشعر وبعدها انتشرت شائعة أنه مصاب بورم خبيث، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا تؤذيه وكل شخص معرض لهذا المرض.

وعن حقيقة اعتناقه الإسلام، قال: هذه الشائعات غريبة وجعلت الجميع يحزن علي، موضحًا أنه في نفس هذا الظهور حليق الشعر تحدثوا عنه بأنه اعتنق الإسلام وذهب لقضاء العمرة، مؤكدًا أن كل هذه شائعات ظهرت في توقيت واحد.

طوني خليفة عن شائعة ارتباطه بهيفاء وهبي: "يا ريت دي الحلم العربي"

علق الإعلامي طوني خليفة على شائعة ارتباطه بالنجمة هيفاء وهبي، ومزح قائلًا: "ياريت.. ده الحلم العربي"، موضحًا أن زوجته اعتادت مثل هذه الشائعات المرتبط به.

وأوضح "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، أن هذه الشائعة انتشرت قبل زواجه، وانتشرت بسبب جلوسه بجانب هيفاء وهبي في إحدى المناسبات، وتحولت لشائعة وانتشرت بكثرة.

وأشار إلى أنه تعرض للعديد من الشائعات، ولو كان له فرصة الارتباط بأخرى لم يكن ليختار الارتباط بهيفاء وهبي، مؤكدا أنه يحب عائلته ويحافظ عليها، ودائمًا كان علاقته في الوسط الفني لا تتخطى الصداقة.

وتابع: "فكرة زواجي من زوجتي الحالية استمر لـ9 سنوات قبل الزواج.. وهو ندمان على كل هذا الوقت بدونها".

مواعيد عرض برنامج حبر سري





برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.