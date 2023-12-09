الماجستير بامتياز في الإعلام للباحث أحمد الكبسي

الماجستير بامتياز في الإعلام للباحث أحمد الكبسيبحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، ورئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر طارق الشامي وعدد من قيادات المؤتمر نال الباحث أحمد محمد الكبسي درجة الماجستير بامتياز من قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة صنعاء عن رسالته الموسومة بـ “اعتماد الشباب الجامعي اليمني على الفضائيات الإخبارية اليمنية والعربية، وعلاقته بتشكيل اهتماماته السياسية- دراسة مسحية”.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتور محمد الفقيه المشرف على الرسالة عضوا، والدكتور حسن دجرة رئيسا وممتحنا خارجيا، والدكتور عبدالله الزلب ممتحناً داخليا.

وتوصلت الدراسة التحليليلة والميدانية الى مجموعة من النتائج التي بينت ترتيب أولويات القنوات الاخبارية اليمنية والعربية للقضايا المحلية والدولية وعلاقتها بترتيب أولويات القضايا المحلية والدولية لدى الشباب الجامعي اليمني،

وفي نتائج الدراسة التحليلية، جاءت قضية العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في الترتيب الثاني لأجندة قناتي المسيرة والميادين، وحلت في الترتيب الثالث لقناة الجزيرة، وجاءت في الترتيب السادس قناة الحدث العربية، ويعكس هذا الترتيب درجة اهتمام كل قناة بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية ومناصرة الشعب الفلسطيني.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: ضرورة اهتمام صناع القرار بالفضائيات الإخبارية كونها مصنعا للوعي، وضرورة تبادل الخبرات بين الإعلاميين والأكاديميين حول آليات صناعة الأجندات الإخبارية في القنوات الفضائية، وكذلك أهمية اعتماد الفضائيات الإخبارية اليمنية على مجموعة من المراسلين في الداخل والخارج وعدم الاقتصار على تغطية الأخبار المحلية.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالأسلوب الذي اتبعه الباحث في الإطار النظري والإجراءات المنهجية للدراسة التي خرجت بنتائج مسحية قابلة للتعميم على مجتمع الدراسة التحليلية والميدانية.