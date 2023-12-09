انت الأن تتابع خبر وفاة رايان أونيل نجم فيلم لاف ستوري والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي الممثل الأميركي رايان أونيل، الذي بدأ مسيرته الاستثنائية في سبعينات القرن الماضي بالترشح لجائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الرومانسي الأسطوري "لاف ستوري" (قصة حب)، وذلك عن عمر 82 عامًا.

وقال نجله باتريك أونيل، الذي يعمل في شبكة بالي سبورتس ويست الرياضية في لوس أنجليس، على تطبيق إنستغرام إن والده توفي، الجمعة، وقد تم تشخيص إصابته بمرض سرطان الدم لوكيميا المزمن في عام 2001 وسرطان البروستاتا في عام 2012.

وكتب باتريك أونيل "كإنسان، كان والدي سخيا للغاية... وكان الشخص الأظرف في أي غرفة، والأكثر وسامة، ولكن أيضا الأكثر سحرا. تركيبة قاتلة. لقد أحب إضحاك الناس. لقد كان هذا هو هدفه. بغض النظر عن الموقف، إذا كانت هناك دعابة، كان يطلقها. لقد أرادنا حقا أن نضحك. وقد ضحكنا بالفعل. كل مرة، كنا نضحك ونستمتع".

وصنع أونيل اسمًا لنفسه في عام 1970 من خلال "لاف ستوري" Love Story، وهو فيلم رومانسي لعب فيه دور طالب قانون في جامعة هارفارد يقع في حب شابة تُضطر إلى العمل في المكتبة لدفع تكاليف دراستها. وقد أكسبه هذا الدور ترشيحاً لجائزة الأوسكار.

وصنف معهد الفيلم الأميركي فيلم (قصة حب) من بين أفضل 10 أفلام رومانسية على الإطلاق، بعد ذلك، اختير خصوصًا من جانب ستانلي كوبريك للتمثيل في فيلمه "باري ليندون" عام 1975، وهو عمل اجتماعي ساخر يستكشف أعراف القرن الثامن عشر.