انت الأن تتابع خبر لبست الحجاب.. ياسمين صبري تثير الجدل في ظهورها الأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها بنشر صورها الشخصية عبر حسابها علي منصة التواصل الاجتماعي” انستجرام”، حيث ظهرت ياسمين بإطلاله جديدة مرتدية الحجاب باللون الأبيض، و ونالت إعجاب وتعليقات عدد كبير من متابعيها على أطلالتها، ومطالبين منها بنشر مزيد من الصور بالحجاب.

ياسمين صبري بالحجاب الأبيض

ونشرت ياسمين صبري صورًا، لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق”إنستغرام”، وظهرت فيها بأطلاله محتشمة بالحجاب باللون الأبيض، ومعلقة عليها: “جميل لون التان”، وحظيت صور ياسمين صبري، بتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بإطلالتها، وكان من أبرز التعليقات التي جاءت لها كالآتي: “قمر ما شاء الله”،”جميلة بالحجاب أوي”، “الأميرة القمر”، “سر جمال بشرتك يا فنانة”، “الجمال العربي”، “أجمل امرأة”.

و اعتمدت ياسمين صبري، في إطلالتها على مكياج هادي جدًا حيث أبرز جمال بشرتها وملامحها، من خلال اللمسات الناعمة والرقيقة والألوان الهادئة التي ناسبت الإطالة التي ظهرت بها، والجدير بالذكر، أنها لم تكن المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين صبري، بالحجاب أو الإطلالات المحتشمة، فهي ظهرت من قبل مرتدية العباءة وهو ما حدث عندما هنأت جمهورها بقدوم شهر رمضان المبارك بالعباءة وغطاء الرأس.

أخر أعمال ياسمين صبري

وفي سياق أخر، تنتظر ياسمين صبري، الفترة القادمة عرض فيلمها السينمائي الجديد أبو نسب والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 ديسمبر 2023، وتشارك بطولته مع الفنان محمد عادل إمام، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، كما عرض لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2023 فيلم البعبع الذي شاركت فيه مع الفنان أمير كرارة، وجاء في إطار كوميدي وأكشن.