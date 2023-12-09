محمد إمام يبدأ تصوير فيلم شمس الزناتي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان والمخرج عمرو سلامة تصوير أحدث أعمالهما السينمائية فيلم شمس الزناتي.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي



ومن المقرر ان يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمه جدا ليظهر للجمهور بالشكل اللائق وحيث يقوموا الجهات المنتجه هذه الفتره بعقد جلسات عمل مكثفه خلال هذه الفتره للاستقرار علي اللوكيشنات النهائيه للتصوير وباقي ابطال العمل لبدء التصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

"شمس الزناتي" بطوله كلًا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka ورشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.

الشبه والاختلاف بين شمس الزناتي لعادل إمام ومحمد إمام

يأتي الشبه بين فيلم شمس الزناتي لـ عادل إمام وفيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام، هو اسم العمل والقصة التي تدور أثناء الحرب العالمية الثانية، وتتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها.

ويسافر عثمان شيخ القبيلة ضمن قصة فيلم شمس الزناتي للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يُدعى شمس الزناتي الذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.



أما الاختلاف بين فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام وعادل إمام هو أن العمل سيتم تقديمه بصورة عصرية، عما ظهر في العمل الذي قدم بطولته الزعيم عام 1991 الذي يعد أحد كلاسيكيات السينما المصرية.

يأتي فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام من إخراج عمرو سلامة، ويُرشح للبطولة النسائية الفنانة أمينة خليل، أما فيلم شمس الزناتي لـ عادل إمام كان من إخراج سمير سيف، وبطولة مصطفى متولي، محمود حميدة، عبدالله محمود، سوسن بدر، أحمد ماهر، نهى العمروسي، وآخرين.



آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو فيلم أبو نسب الذي ينتظر عرضه في يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.



من أبطال فيلم أبو نسب؟



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.

يشار إلى إنه ستشارك الفنانة هالة فاخر بشخصية والدة شيكو، الذي يشارك كضيف شرف، والفنان ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية والدة الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وستجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية.