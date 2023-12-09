انت الان تتابع خبر "تطلقت منه لهذا السبب المخزي والمعيب".. سبب انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي سيصدمكم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثار خبر طلاق الفنان المصري أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد الكثير من الجدل عند الجمهور، حيث تسائلوا عن سبب انفصالهم المفاجئ.

رجح المتابعين بعدها أن السبب الحقيقي لانفصالهم هو انشغال كل شخص عن الآخر، حيث يريد كل واحد منهم تقديم أفضل مالديه للجمهور.وكانت قد كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: الحمدلله تم الانفصال بيني وبين أحمد فهمي رسمي بعد 4 سنين جواز.. وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير.