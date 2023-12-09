نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالسلاح وبمنتهى العنف.. إسرائيل لازم تنتهي".. ويجز يواصل دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مطرب الراب ويجز دعم القضية الفلسطينية، ومهاجمة الحكومة الصهيونية، بسبب القصف المستمر التي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني والذي أدى لاستشهاد الآلاف والآلاف على مدار أكثر من 64 يوم بشكل مستمر.

وعبر ويجز عن غضبه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة X، قائلًا: “لا يوجد حل غير المقاومة بالسلاح وبمنتهى العنف.. إسرائيل لازم تنتهي ولازم شويه الأوباش الأوروبيين اللي اتحدفوا علينا حافيين وعريانين يرجعوا لأصلهم المنبوذ”.

وتابع ويجز: “مع شويه الاثيوبيين المهانين المذلولين ويتعلموا ازاي يتعاملوا مع أراضينا ومقدساتنا، وغازنا اللي بيبعوه لنا، الوطن أو الموت”.

ويجز يثير الجدل بسبب خلافه مع وائل غنيم

وفي وقت سابق، آثار ويجز مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاجرة بينه وبين وائل غنيم بسبب الجرائم الفلسطينية، ورد ويجز على تدوينة لـ وائل غنيم، قائلًا: “يا ويجز حماس خطفت العواجيز والأطفال.. حماس إرهابيين.. توب لربك يا مجرد مغني تافه”.

فرد ويجز على وائل غنيم قائلًا: “لماذا يحق للمواطن الإسرائيلي العيش في الأمان فوق أرض مسروقة؟ في حين أن مواطنين عزل برضه أبرياء بيمارس عليهم البشائع الصهيونية من 75 سنة، مشوفناکش بتقول إسرائيل قد ما بتقول حماس ومغمض عينك على جرائم ناس قتلت من ناسك وسرقت أرضك إلا إذا أنت قاعد مع ناسك وفي أرضك هناك يا أمريكاني".