نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاته.. تعرف على سبب ابتعاد كرم مطاوع عن التمثيل لمدة طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل علينا اليوم الذكري ال ٢٧ على وفاة الفنان القدير الراحل كرم مطاوع والد الفنانة حنان مطاوع والذي رحل عن عالمنا في ٩ ديسمبر عام ١٩٩٣ وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني سبب ابتعاد النجم الراحل كرم مطاوع عن التمثيل لمدة دامت ٢٠ عامًا.

كرم مطاوع

ما هو سبب ابتعاد النجم الراحل كرم مطاوع عن التمثيل لمدة دامت ٢٠ عامًا ؟

و كان سبب ابتعاد النجم الراحل كرم مطاوع عن التمثيل لمدة دامت ٢٠ عامًا هو تفريغه للمسرح والإخراج المسرحي.

ما لا تعرفه عن كرم مطاوع

كرم مطاوع، المولود في "دسوق" بكفر الشيخ عام 1933، كان شخصية متعددة المواهب. رغم تنوع أعماله في السينما والتليفزيون، كان حبه الأول هو المسرح، حيث حاز على لقب رائد المسرح الحديث. درس في كلية الحقوق والمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج في نفس العام. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وكذلك بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1956. كان الأول على دفعته وحصل على بعثة لدراسة الإخراج في إيطاليا، حيث درس في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما لمدة 5 سنوات.