نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة شقيقه وتصدره التريند.. تعرف على أحدث أعمال أحمد حلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد حلمي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت سالي حلمي شقيقة الفنان، وفاة شقيقها الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صباح أمس الجمعة، شيع الجثمان بمدينة بنها، وودع "حلمي" شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها في محافظة القليوبية، بحضور زوجته الفنانة منى زكي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية احدث اعمال الفنان احمد حلمي..

أحدث أعمال الفنان أحمد حلمي

يواصل النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة"، وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يبدأ تصويره الشتاء المقبل وينوى حلمى طرحه فى عام 2024، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء.

عمل جديد يجمع أحمد حلمي مع زوجته مني زكي

وكان قد كشف النجم أحمد حلمي عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد من تأليفه يتعاون فيه مع زوجته النجمة منى زكي، وأكد حلمي، خلال تصريحات إذاعية، أنه كتب الفيلم بنفسه، وأن العمل استغرق 9 سنوات لتحضيره وكتابته، كما يعمل حاليًا على كتابة كتاب آخر بعد تجربته الناجحة في كتاب "28 حرف"، وأضاف أن العمل الجديد سيتناول مواقف حياتية مع طابع خيالي يجعله مميزًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة.

فيلم "الكارتة" لـ أحمد حلمي

يخوض الآن الفنان الكوميديان أحمد حلمي تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يحمل إسم "الكارتة"، وتداولت صورًا له من داخل موقف سيارات بمنطقة "الإسعاف" وإنتشرت هذه الصور على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي، وتوقع الجمهور أنها صورًا تخص كواليس تصوير فيلمه الجديد "الكارتة"، لكن حلمي لم يقوم بالكشف أي تفاصيل تخص الفيلم حتى الآن.

آخر أعمال أحمد حلمي

ويذكر ان اخر اعمال أحمد حلمي هي مسرحية "ميمو"، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، المسرحية أعادت حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عاما، إذ كان آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» مع النجم الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، شارك في فيلم "واحد تاني" الذي كان آخر أعماله السينمائية، تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، وكان آخر أعماله الفنان الغنائية، هى أغنية "ارقص" التي تم عرضها في مسرحية "ميمو".