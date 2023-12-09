نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلدنا أمانة في إيدينا لازم نكمل المسيرة".. ليلى علوي تدعو جمهورها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة ليلى علوي دعوة لجمهورها للنزول إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال فيديو عرضته قناة "إكسترا نيوز".

وقالت الفنانة ليلى علوي خلال مقطع الفيديو التي عرضته قناة “إكسترا نيوز”: “بلدنا أمانة في إيدينا لازم نكمل المسيرة، أنا شخصيًا هانزل الانتخابات لأنه دوري ومايصحش أقصر فيه.. انزل انتخب وادلي بصوتك ده واجبك وحقك”.

ليلى علوي تعبر عن سعادتها بإقامة فرح في مخيم الإيواء بغزة

وكانت قد أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الشديدة بإقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت ليلى علوي على حسابها على “إنستجرام”: “شفت امبارح الفرح اللي اتعمل في مخيم الإيواء وفرحت من كل قلبي بيهم لأن طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود لا بد للحياة أن تعود”.





بعد غياب 25 عامًا ليلى علوي تعود إلى خشبة المسرح في موسم الرياض 2023



عادت النجمة القديرة ليلي علوي بعد غياب دامت لأكثر من 25 عامًا، للوقوف على خشبة المسرح مجددًا، وذلك من خلال مسرحية تحمل عنوان "الصندوق الاحمر" والذي يعرض في موسم الرياض 2023.



مسرحية "الصندوق الاحمر" تدور أحداثها حول، طبيبة الأمراض النفسية (فريدة) تواجه تحديًا كبيرًا في مشوارها المهني عندما يُطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.