إلهام شاهين: "حبنا لمصر وترابها يحتم علينا المشاركة في كل شيء يخصها"

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنانة إلهام شاهين دعوة لجمهورها للنزول إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحياة اليوم” والمذاع على شاشة قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل.

فقالت النجمة إلهام شاهين خلال المداخلة الهاتفية:" دي بلدنا كلنا يبقى لا بد من الجميع يكون له رأي في كل حاجة بتحصل في بلدنا ولمصلحة بلدنا، بقول للناس كلها هو دا الانتماء والوطنية أنت ماتبطلش نفسك عن أحداث بلدك، حبنا لمصر وترابها يحتم علينا المشاركة في كل شيء يخصها".

وتابعت إلهام شاهين حديثها قائلة: “كل من كان في مهرجان قرطاش المسرحي من المصريين، كلنا شاركنا وأدلينا بأصواتنا بكل حب وفرحة”.

بالشال الفلسطيني وعلم مصر.. إلهام شاهين في أمريكا

دائمًا ما تعبر النجمة إلهام شاهين عن حبها وانتمائها لوطنها مصر، وتحرص دائمًا على رفع العلم المصري في جميع البلاد أثناء تكريمها، وحيت كانت قد شاركت إلهام جمهورها ببعض من الصور لها على “الإنستجرام”.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”في المهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وهي ترفع علم مصر ومرتدية الشال الفلسطيني معلقة: “تحيا مصر أم الدنيا”.