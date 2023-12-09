موجودة في كل منزل.. وصفة محمد ممدوح السحرية لفقدان الوزن خس 45 كيلو في 17 يوم

اعتماده على صوم الماء

قام الفنان محمد ممدوح في لقائه الأخير مع الفنانة إسعاد يونس من خلال برنامج صاحبة السعادة بالتوضيح عن اعتماده في نظامه للتخلص من وزنه على صوم الماء، كما أشار إلى أنه لم يكن على دراية كافية بهذا النظام إلا أن مدير أعماله قام بتشجيعه بتنفيذ هذه التجربة.

مدة البرنامج وفوائده الصحية

أوضح محمد ممدوح أنه داوم على هذا النظام خلال 17 يوما فقط، حيث أنه خلال هذه الفترة أكتفي بشرب الماء فقط ولم يتناول اي طعام خلال هذه الفترة وأكد أن هذا النظام صحي جدا ولا يسبب أي مضاعفات وأنه كان تحت الرعاية الطبية خلال هذه الفترة.

تجربة خطيرة ونظام غذائي جديد

تحدث محمد ممدوح عن هذه الفترة بأنها فترة خطيرة ولكنه شعر بكثير من الراحة خلال هذه الفترة، وبفضل هذا النظام تخلص من 45 كيلو من وزنه وفي الوقت الحالي يتبع نظام غذائي جديد وهو عبارة عن تناول وجبات صغيرة كل ساعتين مع شرب المياه بكميات كبيرة.

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

كان أخر أعمال الفنان المصري محمد ممدوح فيلم وش في وش بطولة كلا من أمينة خليل وأحمد خالد صالح، بيومي فؤاد وأنوشكا، أسماء جلال وهذا الفيلم من إخراج وتأليف وليد الحلفاوي.