إلهام شاهين: الناس متحمسة وعاوزة تنزل في الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 10:40 مساءً -

قال الفنانة إلهام شاهين، إنها شاركت بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، خلال تواجدها في تونس، حيث كانت برفقة عدد من المصريين خلال المهرجان، والكل كان سعيد بالإدلاء ومشاركته في الانتخابات والإدلاء بصوته.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" بقول للمصريين.. انزلوا وشاركوا وقولوا رأيكم ايا كان.. شاركوا في اي حدث يتعلق بالوطن.. وأيوة جات على صوت كل واحد فينا.. دي بلدنا كلنا ونحن أمام حدث مهم يستدعي المشاركة والإدلاء بالرأي".

وعن عبارة البعض :"الريس كدا كدا ناجح"، قالت :"هذه عبارة سلبية ولا بد من النزول والمشاركة ايا كان الصوت لصالح اي مرشح.. الانتماء للوطن شيء غالي، وعلينا تقديم صورة حضارية أمام العالم .. وكل الناس في محيطي متحمسة وعاوزة تنزل وأتوقع مشاركة كبير لكل الناس".

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.