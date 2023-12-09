بـ 75 سيدة.. هكذا دعمت والدة آسر ياسين فيلمه شماريخ

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت والدة الفنان آسر ياسين على دعمه ومشاهدة فيلمه الجديد شماريخ، الذي طُرح في دور العرض السينمائي منذ يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري، واجتمعت مع 75 سيدة لمشاهدة الفيلم في إحدى دور العرض.

والدة آسر ياسين مع الطفلة لافينيا نادر في دور العرض لمشاهدة شماريخ

وكانت المرة الأولى لوالدة آسر ياسين التي تشاهد بها العمل، حيث إنها لم تذهب إلى العرض الخاص، وتأثرت بشدة بسبب مشاهد الأكشن خلال أحداث العمل، كما حضرت الطفلة لافينيا نادر ووالدتها رفقة والدة الفنان آسر ياسين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية، كما التقط معها الجمهور العديد من الصور.

أبطال فيلم شماريخ

وضم فيلم شماريخ بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، الطفلة لافينيا نادر، آدم الشرقاوي، سامي مغاوري، هدى المفتي، محمود السراج، خالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم شماريخ حول آسر ياسين الذي يلعب دور نجل أحد كبار تجار المخدرات، ويطلب منه والده قتل ابنة أحد أعدائه والتي تلعب دورها الفنانة أمينة خليل، ويكون مطلوب منهما بشكل أو بآخر قتل بعضهما البعض ولكن شيء ما يحول بينهما.

إيرادات فيلم شماريخ

حصد فيلم "شماريخ" للفنان آسر ياسين وأمينة خليل أمس الجمعة إيرادات بلغت مليونًا و864 ألفًا و814 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين 3 ملايين و457 ألفًا و419 جنيهًا، ويشهد فيلم "شماريخ" ظهور الفنان الراحل مصطفى درويش.

أحدث أعمال آسر ياسين

ويذكرأن أحدث أعمال آسر ياسين هو فيلم "فرقة الموت" الذى يجمعه بالنجم أحمد عز ويشارك في البطولة منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير، وتعاقد آسر ياسين مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الساعة 5" مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والساسبنس، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير حسب الموعد الذى حدده القائمون على المسلسل.