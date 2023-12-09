انت الان تتابع خبر هل هو أغنى فنان في مصر؟!.. الثروة الحقيقية للنجم أشرف عبد الباقي ستصدمكم حتماً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات فنية الحديث عن ثروات الفنانين في مصر، وتسائلوا هل الفنان أشرف عبد الباقي يكوناغنى فنان في مصر أو مجرد شائعات.

الكثير من نجوم الفن مازالوا يتباهون بثرواتهم وممتلكاتهم، لكن الفنان أشرف عبد الباقي يحرص على التزام التواضع وعدم لفت الأنظار إليه.

الفنان أشرف عبد الباقي، استطاع أن يسكن قلوب الجماهير، ويشعرهم بأنه واحدا منهم وأنه يشعر بـأزماتهم، إلى جانب كونه واحد من الفنانين الذين لا يتعمدون التباهي بممتلكاتهم وملابسهم.

وتتعدى ثروة أشرف عبد الباقي الـ35مليون جنيه، والتي تحصل عليها من عمله في الفن ومن شركته المتخصصة في تجارة أعمال الخشب والنجارة.

وافتتح أشرف عبد الباقي مؤخرا مطعما يقوم بتجهيزه منذ فترة في أحد أحياء القاهرة، وبهذا ينضم الى قائمة الفنانين المصريين الذين فضلوا استثمار أموالهم في مشاريع خاصة مثل المطاعم أو المقاهي بعيدا عن الفن.