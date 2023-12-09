نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في صهاينة كتير حوالينا مسلمين ومسيحيين وناس ملهاش دين".. عصام عمر يعبر عن غضبه بسبب أحداث فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان الشاب عصام عمر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني بسبب ما يتعرضون له من ظلم وانتهاكات وقصف مستمر أدي لقتل الآف من الأرواح البريئة، من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

فنشر عصام عمر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلًا: “كل اللي شايف أطفال بتموت وأخواته بتتباد وساكت متقلقش الدور الجاي علينا، الفكرة الصهيونية مش اليهود بس في صهاينة كتير حوالينا مسلمين ومسيحيين وناس ملهاش دين كمان”.

وأردف عصام عمر حديثه قائلًا: “ناس عايشة على وهم أنهم شعب الله المختار ومش عايزين حد غيرهم يعيش وبيقولوا علينا احنا الإرهابيين!”.

مسلسل بطن الحوت

يذكر أن آخر أعمال عصام عمر مسلسل “بطن الحوت” وتدور أحداث مسلسل في إطار تشويقي درامي أكشن حول رجل أعمال يعمل في صناعة الفخار، ولكنه يتورط في العمل مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

يضم مسلسل "بطن الحوت" عدد من الفنانين منهم: محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وتحت قيادة المخرج أحمد فوزي صالح.