بعد تصدره تريند جوجل.. أزمة نفسية لطوني خليفة أفقدته النطق

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الإعلامي طوني خليفة بعد حلوله ضيفًا عبر برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وكان قد كشف في لقاء سابق له مع بسمة وهبة في برنامج العرافة عن تفاصيل الحادث الذي تسبب له في أزمة نفسية وهو في سن الثلاث سنوات، مؤكدًا أنه عانى كثيرًا من التنمر بسبب ذلك.

أزمة مر بها طوني خليفة

وقال أثناء مقابلته: "كنت طفل صغير وأهلي تركوني وخرجوا، وفجأة دخل عليّ كلب وأصبت بأزمة نفسية تسببت في عدم قدرتي على النطق أو "التهتهة"، وكنت لا أستطيع الكلام إلا بوضع يدي تحت الفك وضمه للأعلى"، مؤكدًا أن هذه الأزمة استمرت معه حتى 10 سنوات.

وأضاف: "ما في شيء مستحيل في الحياة، كل شيء يمكننا صنعه من الإرادة، ورغم أنني كنت أتعرض للتنمر بسبب التهتهة، إلا أنني أصبحت مذيعا".

سبب منع حلقته مع إلهام شاهين

وكشف طوني خليفة عن حقيقة تسبب الفنانة إلهام شاهين، في منع إحدى حلقات برنامجه "لماذا"، بسبب لفظ خارج منه.

وقال: قلتلها كلمة عندنا في لبنان ليست عيبًا ولكن اكتشفت أنها بالمصري عيب، واعتذرت لها: حقك عليا يا ست إلهام.

وعرض على الإعلامية بسمة وهبة خلال الحلقة أن يقول الكلمة على الهواء ولكنها رفضت قائلة محال أن ينطقها.

مواعيد عرض برنامج حبر سري





برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.

من هو طوني خليفة؟



طوني خليفة هو إعلامي لبناني طوني خليفة ولد في 26 أكتوبر 1968، ولد في بيروت أصله من بلدة عمشيت، نشأ في أسرة مكونة من أبوين وثلاثة أولاد ذكور هو الأصغر بينهم، درس الحقوق لفترة ثم أكمل دراسة العلوم السياسية بدأ حياته كلاعب كرة طائرة لكنه أصيب إصابة قسرية منعته ممارسة أي نوع من الرياضة حتى الجري.

تزوج المحامية اللبنانية رانيا عيسى في الأول من سبتمبر 2005 بعد قصة حب دامت سبع سنوات لكن تأخر زواجه كان بسبب مرض والده ومعارضة أهل زوجته في البداية بسبب حياته الإعلامية الصاخبة، رزق منها بولده الأول نور عام 2006 ثم إبنته جوليا ماريا التي أسماها على اسم والدته الراحلة عام 2008.