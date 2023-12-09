السبت المقبل.. محمد نور يطرح أغنيته الجديدة "عاليا" وتصاحبه ابنته

القاهرة - محمد ابراهيم - يطرح الفنان محمد نور يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.



أحدث أعمال محمد نور

وعرض للفنان محمد نور مؤخرًا، فيلم "الحب بتفاصيله" والذى يعتبر عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم، الفيلم بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

أحدث أغاني محمد نور

ويذكر ان احدث أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

كلمات أغنية "السهر للسهيرة"

السهر للسهيرة

جاي اسهر والليله كبيرة

هنا قعداتنا الحلوة كتيرة

عشان احنا صحاب مكان

واللعب للعيبة

بنضيع علشان كسيبة

وانا احب الناس الحبيبة

وفي قلبي صحاب مكان

احنا المكان مكاننا

خد بالك مبناخدش بالنا

احنا اللي بنبسط الانبساط

احنا المكان مكاننا

والكل يوسع علشنا

والدنيا اهي حلوه ورايقالنا

سهلة وبسيطة مع ناس بساط

حلوين من يومنا ويومنا ابتدى باليل

عايشن براحتنا رحتنا بتيجي باليل

نسهر والليلة ليلتنا نعز الليل

براحتنا علشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوة تبان

رصتنا جوا صورتنا تشوف الصورة كلها جمدان

وفرحنا وقعدو ف ريحنا الحلوين جنب الجدعان

لفينا وجينا وروحنا اه بس احنا صحاب مكان

الحظ للحظيظة

لينا كذا رقصة ولينا كذا ميزة

عشان احنا صحاب مكان

بنسمع السميعة

متجمعين اجمد تجميعة

متدلعين سقفه وتشجيعة

ده حبايبي صحاب مكان

بمزاجنا وعلى مزاجنا خدنا مزاجنا ولينا مزاج

وعلاجنا ده من انتاجنا ضحكة على خط الانتاج

ل احتاجنا لحد احتاجنا نقضي الحاجة مع المحتاج

منحطش حاجة ف دماغنا وعلى دماغنا حاطين تاج

