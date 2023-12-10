نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. زينة مكي تزين كتفها بتاتو خريطة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية زينة مكي جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها عن قرب من حضورها لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مساء الخميس السابع من ديسمبر، وكشفت زينة في الصور عن تاتو جديد يزين كتفها على شكل خريطة فلسطين.

معاناة زينة مكي مع آلام الظهر

ومن ناحية أخرى، كانت زينة مكي كشفت منذ فترة عن معاناتها مع آلام في ظهرها، بسبب انحناء العمود الفقري، وبعدها كسر الشرائح والمسامير التي لجأت لها لتثبيته، نشرت صورة لظهرها عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: "في اليوم الأول من شهر اكتوبر ٢٠٢٣، قُمت بإخراج فيلم قصير، كنتُ أريد أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت، الذين يعانون من أوجاع وحالات صحية، كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس، عشان هيك بحب شغلي، لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير والرقص حتى".

آخر أعمال زينة مكي

ويذكر ان آخر أعمال زينة مكي مسلسل «النار بالنار» وشارك في بطولتة كل من عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طوني عيسى، طارق تميم،، بالإضافة إلى فيلم «الهيبة» الذي شاركت به عام 2022 بطولة كل من تيم حسن، سعيد سرحان، منى واصف.

نبذة عن زينة مكي

ولدت زينة مكي في الكويت، ثم عادت إلى لبنان، درست كتابة السيناريو والإخراج في «جامعة سيدة اللويزة»، لديها أدوار تمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة، ودور بطولة في فيلم طويل بعنوان حبة لولو فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في «مهرجان موناكو» 2012 عن فيلم «انحنى دون أن ينكسر»، أدت دور البطولة في مسلسل درب الياسمين إلى جانب الممثل باسم مغنية، والذي عُرض في رمضان 2015،لعبت دور يمنى، في مسلسل ما فيي 2019، وشاركت في: وجع الروح، درب الياسمين، 24 قيراط، مدرسة الحب، مذكرات عشيقة سابقة، اختيار إجباري، الشقيقتان، طريق، تشويش، ما فيي، مسألة وقت، دانتيل، صالون زهرة، شتي يا بيروت، النار بالنار، حبة لولو، نسوان... ليش لا، ترويقة في بيروت، بينجو، الهيبه.