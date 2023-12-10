انت الان تتابع خبر خطأ "ساذج" تسبب به الفنان أحمد فهمي في مسلسل سفاح الجيزة لم يلاحظه أحد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رغم نجاح مسلسل سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي إلا أنه لم يخلوا من بعض الاخطا التي عرضته لانتقادات كبيرة من الجمهور.

أول الأخطاء كان بسبب موديل هاتف محمول ذو ثلاث كاميرات كان مع زينة أثناء لقائها بمحيي وهو الفنان أحمد فهمي، في مشاهد الفلاش باك وهو مالم يكن متوفراً في العام 2014.

كما اكتشف جمهور مسلسل سفاح الجيزة خطأ في الحلقة السادسة، التي تم عرضها مؤخرًا، بسبب مشهد للفنانة ركين سعد في المستشفى بعد إنقاذها.

ظهر الخطأ في الحلقة السادسة من مسلسل ، بمشهد تركيب "الكانيولا" في يد زينة، وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة ركين سعد.

وجاء في التعليقات على المشهد الخاص بزينة في المستشفى، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكانيولا تم تركيبها بطريقة خاطئة، وكثيرًا ما يقع العديد من صناع الأعمال الفنية بهذا الخطأ.

وكان الفنان أحمد فهمي قد نجاحًا كبيرًامن خلال مسلسل سفاح الجيزة واحتل به تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة.