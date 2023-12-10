بعد تصدره تريند جوجل.. برامج مسابقات قدمها طوني خليفة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الإعلامي طوني خليفة، تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد استضافته في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك بسبب ما قاله من تصريحات.

وفي هذا التقرير يقدم دوت الخليج الفني، أهم برامج المسابقات التي قدمها طوني عبر شاشات القنوات العربية على اختلاف اسمائها.



خوضه تجربة برامج المسابقات

في شهر رمضان عام 1997 كان يستمع إليه الشيخ بيار الضاهر عبر إذاعة لبنان الحر، وكان يقدم حينها برنامج منوعات ليلي، وكانت المؤسسة اللبنانية للإرسال في بداية مرحلة بثها الفضائي، وزميله ميشيل قزي يقدم برنامجًا على قناة المستقبل لاقى نجاحًا كبيرًا، خصوصًا في منطقة الخليج، وال بي سي تريد إنتاج برنامج ينافسه، لذا عندما سمعه بيار الضاهر على الإذاعة، لم يكن يعرف بأنه طوني مذيع الأخبار في المحطة هو نفسه مقدم البرنامج الإذاعي الذي أعجبه، وعندما سأل وعرف، أرسل ورائه فذهب للقائه، وطلب منه تقديم برنامج منوعات في رمضان، ووافق لكنه اشترط عليه أن يعود بعدها كمذيع أخبار، ووافق، وقدمت في حينها برنامجًا بعنوان بتخسر إذا ما بتلعب وحقق نجاحًا كبيرًا قدمه بمشاركة ريما قرقفي وعندما حاول العودة كمذيع أخبار بعد انتهاء شهر رمضان رفض، وقال لديه مذيعوا أخبار كثر، ولكن ليس لدي غيرك ليقدم هذه النوعية من البرامج، وعرض علي مبلغًا كبيرًا من المال للإستمرار بتقديم برامج المنوعات، وكان المبلغ المعروض عشرة أَضعاف راتبه كمذيع، وهذه كانت نقطة التحول التي حققت لي الشهرة عربيًا.

بعدها قدم برامج أخرى من نفس النوع كبرنامج أنت وحظك بمشاركة هيلدا خليفة وريما قرقفي، إضافة للمناسبات الرسمية الأعياد وحفلات رأس السنة.

خضع طوني لعملية جراحية بسيطه لأنفه بطلب من المخرج سيمون أسمر لكي يحسن من شكله الخارجي أمام الكاميرا ويظهر بشكل يجذب المشاهد.

كما قام بعملية زرع شعر بعد أن غزاه الصلع، وقد حاول إخفاء الأمر من خلال تسريحات مبتكرة اعتمدت على مثبت الشعر وتسريحه بطريقة تزيد من حجمه عام 2006 بدأ بتقديم العديد من البرامج لصالح قنوات في الإمارات العربية المتحدة كقناة نجوم، إنفينيتي، تلفزيون دبي والآن حتى العام 2014 .

مع نهاية العام 2006 غادر طوني المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد خمسة عشر عاما أمضاها فيها بعد تلقيه عرضا من قناة الجديد وفي يناير 2021 عاد إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال بعد غياب 13 عامًا ليقدم برنامج سؤال محرج بالتزامن مع منصة بيروت انترناشونال.

مواعيد عرض برنامج حبر سري





برنامج حبر سري تقوم بتقديمه الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا منذ عرضه والذي تستضيف فيه أسما ابراهيم العديد من نجوم الفن والرياضة.