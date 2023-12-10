نجوم الفن يكشفون لـ "دوت الخليج الفني" رأيهم في المسلسلات المأخوذة من قصص واقعية

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت في الآونة الأخيرة المسلسلات المأخوذة عن قصص واقعية وكان آخرها "سفاح الجيزة"، و"حدث بالفعل"، و" 55 مشكلة حب" وقد حققت نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها واستطاعت أن تتصدر محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع العديد من الفنانين المشاركين في تلك الأعمال وكشفوا رأيهم في المسلسلات المأخوذة من قصص واقعية.

وإليكم آراء الفنانين في المسلسلات المأخوذة من قصص واقعية:-

- الفنانة ميمي جمال

كشفت "ميمي جمال" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في كثرة تقديم القصص الحقيقية في الأعمال الدرامية قائلة: "والله مش دائمًا يعني في بعض الشخصيات في الحقيقة تستحق أن نقدمها في الدراما، بنبقا مش مضطرين أن إحنا نجيب شخصيات قاتلة أو مجرمين أو سفاحين في كتير شخصيات في الحقيقة ممكن نتكلم عنها بشكل ظريف يعني، ومش شرط يكونوا سفاحين أو قاتلين".

- المؤلف فادي النجار

وأوضح لنا "فادي النجار" مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في فقرة تقديم أعمال كثيرة قد حدثت على أرض الواقع قائلًا: "فكرة أن في حكاية حصلت ده احنا بنقول إلى الناس، يا جماعة خدوا بالكم أن في كذا بيحصل حواليكم لو انتوا مش مدركين ده أدركوا لو حد مريض نفسي وفاكر أنه ممكن يعيش عادي لا روح اتعالج وجرب وشوف مرضك النفسي ده أصله ايه وجاي منين لكن متسبش نفسك وتقول أنا تمام وزي الفل".

وأضاف قائلًا: "طبعًا لازم نقول قضايا زي مسلسل حدث بالفعل ومسلسل سفاح الجيزة، المسلسلات دي فيها توعية للمجتمع وفيها اسلوب بيقول يا جماعة الحياة مش وردي، خدوا بالكم ولو حد عنده مشكلة يروح يتعالج مفيش اي حاجة عيب أن الواحد يتعالج لأنه التعب النفسي زي أي تعب جسدي، ف لازم لما الشخص يحس أنه عنده مشكلة نفسية يروح يتعالج".

-الفنانة إلهام شاهين

وكشفت الفنانة "إلهام شاهين" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في تقديم القصص الحقيقية في الدراما قائلة: "شخصية سوسو هي شخصية حقيقية لأن كتاب 55 مشكلة حب كان مشاكل الناس بتبعتها لدكتور مصطفي محمود يقول رأيه فيها ف دي قصة حقيقية حصلت في الحياة، كل القصص اللي بنقدمها احنا بنستقيها من الحياة مش بناخذها من حياة أخري بناخذ الأحداث من حياتنا".

-الفنانة رانيا منصور

وكشفت الفنانة رانيا منصور في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في تقديم المسلسلات المأخؤذة عن قصص واقعية قائلة:"القصص الواقعية طبعًا بتبقي بتوحي ل المؤلف هو دائما المؤلف بيجيب الحكايات اللي عنده من قصص واقعية حتي لو المسلسل مش 100٪ ماخؤد من قصص واقعية حتي احنا ك ممثلين واحنا بنادي شخصية بنحس أننا شوفناها قبل كدة أو سمعنا عنها، فهو الخيال دائمًا داخل ف الواقع.

وأضافت: معتقدتش أن القصة تكون حقيقة ده السبب الرئيسي لجذب الناس على قد ما القصة تكون فيها حدوتة حلوة أو حكمة حلوة، القصة الحلوة هي اللي بتجذب الناس سواء كانت قصة حقيقية أو من وحي خيال المؤلف.