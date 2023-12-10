نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعة زواجها.. آمال ماهر بإطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها صور جديدة بأحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت آمال في الصور بإطلالة كاجوال وإعتمدت تسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها، مع مكياج أبرز جمال ملامحها.

آمال ماهر تصير الجدل بشائعة زواجها





تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد زواج آمال ماهر سرًا وقضائها شهر العسل في العاصمة البريطانية لندن.





آمال ماهر ترد على أخبار إرتباطها





وشاركت آمال منشور تنفي من خلاله شائعة إرتباطها، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت في المنشور قائلة: “كل الاخبار المتداولة على جميع المنصات عن خبر ارتباطي غير صحيحة بالمرة”.





أول رد من آمال ماهر على شائعات زواجها

وكانت قد ردت الفنانة آمال ماهر على تعليق من أحد متابعيها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام والذي حرص علىسؤالها عن حقيقة زواجها وجاء التعليق كالآتي: “انتي مختفية ليه يا آمال اتجوزتي صح” لترد آمال قائلة: “لأ مش حقيقي ولو حصل هقول”.

نشرت آمال صورة تجمعها بابنها عمر، عبر خاصية الأستوري التابعة لحسابها الرسمي بموقع انستجرام متجاهلة كل الشائعات التي تزعم زواجها سرًا، كما أنها نفت الخبر لجميع المقربين منها، قائلا: إذ كان نبأ زواجها من ثري عربي حقيقيًا لكانت خرجت بنفسها وأعلنت للجمهور.





اخر اعمال المطربة آمال ماهر

ويذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت ألبومها الجديد نهاية شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن ميني ألبوم بعنوان أنا كويسة على قناتها الجديدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها الميني ألبوم عبر منصة سبوتيفاي، ويشهد ميني ألبوم عودة قوية لآمال للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها، وكانت قد حققت النجمة آمال ماهر نجاحًا جديدًا بعدما تخطت أغنية "أنا كويسة"، نسبة مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة، منذ طرح الأغنية الأسبوع الماضي، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى،والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.