زوجة كريم فهمي توجه رسالة خاصة له بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت دانيا البناوي، زوجها الفنان كريم فهمي بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتبت زوجته: "عيد ميلاد سعيد يا كل ما أستمتع به في الحياة معك، إلى الأبد ممتنة لك يا حبيبي".

مسلسل جديد

وفي سياق آخر، يشارك الفنان كريم فهمي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل جديد يحمل عنوان "220 يوم"، ويجسد خلال الأحداث دور روائي مهم، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في الفترة المقبلة.

٢٢٠ يوم

وسيشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل

ويعد هذا العمل عودة لكريم فهمي بعد غياب دام أربع سنوات عن المشاركة في سباق الدراما الرمضاني منذ أن قدّم مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز عام 2020، ولكنه ظهر كضيف شرف في عدة أعمال منها مسلسل "الكتيبة 101" ومسلسل "سره الباتع"

ويعد هذا التعاون الثاني بين كريم فهمي وصبا مبارك بعد نجاحهم في مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه في رمضان 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد من النجوم منهم ريهام أمين، حورية فرغلي، دينا الشربيني، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج مصطفى أبو سيف