بشرى تشارك متابعيها أحدث إطلالتها الشتوية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بشرى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، أحدث إطلالتها الشتوية.





وظهرت بشري في الصور بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت بالون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها".





أحدث أعمال بشرى





وشاركت بشرى مؤخرا في فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل،ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة،ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها جيجي زوجة كريم الحسني التي قدمتها الفنانة ياسمينعبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح كريم أرمل، أما شخصية ماجد التي جسدها الراحل طلعتزكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته هالة رفعت والسفر خارج مصر.





آخر أعمال بشرى الغنائية





وطرحت “بشرى” منذ فترة اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون مشاهدة علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة.