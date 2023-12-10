نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح: نجاحات المملكة مفاجأة بالنسبالي.. ووجودي في أحضانهم كفنان يسعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته الفائقة بالاستقبال الحار من الجمهور في المملكة العربية السعودية، وأشاد بالإنجازات الفنية والأعمال المميزة التي قدمتها المملكة مؤخرًا.

وقال مدحت صالح، خلال حواره في برنامج "عرب وود": "أشهد على سلسلة من النجاحات المتتالية التي لا يمكن لأحد إنكارها على الإطلاق، ولقد فرحت كثيرًا بالتفاعل الكبير من جمهور المملكة العربية السعودية، وكانت لي مفاجأة مذهلة، ويعتبر هذا التفاعل مع الحكاية شيئًا لا يُنسى، وأثر بشكل كبير في قلبي".

وأكد مدحت صالح حبه الطويل للجمهور السعودي، مشددًا على أن وجود أي فنان في قلب الجمهور السعودي يعد مصدر سعادة كبيرة.

مسلسل وبينا معاد

و يعد مسلسل وبينا ميعاد، آخر أعمال مدحت صالح، وشارك في مسلسل وبينا ميعاد بجانب مدحت صالح، العديد من الفنانين مع صبريفواز وشيرين رضا، محمد سليمان، وفاء صادق، بسمة، نادية رشاد، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح،محمد العزازي، يوسف الكدواني، تسنيم هاني، آية سليم، يوسف إبراهيم، بريهان أنور، ميران عبد الوارث، زاهر البحيري، عايدة فهمي،والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل حضرة العمدة

كما شارك الفنان مدحت صالح في موسم رمضان 2023، من خلال غنائه لـ تتر مسلسل حضرة العمدة، وتحمل الأغنية عنوان اللي يهرييهري، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد،بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.