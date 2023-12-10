أحمد زاهر يتعاقد على مسلسل "محارب" لـ حسن الرداد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم أحمد زاهر، على مسلسل “محارب”، بطولة حسن الرداد ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.



ويعد هذا التعاون هو التعاون الفني الأول يجمع بين الفنان زاهر والرداد.



تفاصيل مسلسل محارب





مسلسل "محارب" يُعد جزءًا من الدراما الاجتماعية الشعبية التي ترصد قصة حياة شخصية بسيطة تعيش في القاهرة، ويجسدها الفنانحسن الرداد في دور عزيز محارب، يتميز العمل بأنه يسلط الضوء على قضايا اجتماعية مهمة ويعكس الحياة اليومية للناس البسطاء في مصر.





أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة محارب الفنان حسن الرداد عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.





أحدث أعمال أحمد زاهر





و انتهى زاهر من تصوير مشاهده منذ فترة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، ويعود من خلاله لأدوار الشر التي برع بها خلال السنوات الماضية،والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، وسامي مغاوري،والمسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.



فيلم يوم 13



وعرض مؤخرًا لأحمد زاهر فيلم يوم 13 والفيلم يحمل طابع مختلف عن المعتاد، وتعتمد أحداثه على التشويق والرعب، وظهر في الفيلم عددكبير من الأبطال منهم شريف منير، ودينا الشربيني، وجومانا مراد، ونسرين أمين، وأروى جودة، وعدد آخر من نجوم الفن.





ويعد فيلم "يوم 13" أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وأحداثه تدور حول "عز الدين"، الذي يجسد دوره الفنان أحمدداود، الذي يعود من الخارج لقصر عائلته بهدف بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريفمنير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر،نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.