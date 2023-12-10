نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية".. محمد إمام يبدأ حملة الترويج لـ "شمس الزناتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - .

بدأ الفنان محمد إمام الترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "شمس الزناتي" الذي بدأ تصويره مؤخرا، وقام ببطولته والده الزعيم عادل إمام عام 1991 وأصبح من أشهر أفلام السينما المصرية.

ونشر إمام، صورة لكلاكيت الفيلم والذي نشره المخرج عمرو سلامة منذ ساعات عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق "إمام" قائلا: "انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله، دعواتكم".

فيلم شمس الزناتي

الشبه والاختلاف بين شمس الزناتي لعادل إمام ومحمد إمام يأتي الشبه بين فيلم شمس الزناتي لـ عادل إمام وفيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام، هو اسم العمل والقصة التي تدور أثناء الحرب العالمية الثانية، وتتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها.

ويسافر عثمان شيخ القبيلة ضمن قصة فيلم شمس الزناتي للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يُدعى شمس الزناتي الذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

أما الاختلاف بين فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام وعادل إمام هو أن العمل سيتم تقديمه بصورة عصرية، عما ظهر في العمل الذي قدم بطولته الزعيم عام 1991 الذي يعد أحد كلاسيكيات السينما المصرية.

أبطال فيلم شمس الزناتي

يأتي فيلم شمس الزناتي لـ محمد إمام من إخراج عمرو سلامة، ويُرشح للبطولة النسائية الفنانة أمينة خليل، أما فيلم شمس الزناتي لـ عادل إمام كان من إخراج سمير سيف، وبطولة مصطفى متولي، محمود حميدة، عبدالله محمود، سوسن بدر، أحمد ماهر، نهى العمروسي، وآخرين.

أخر أعمال محمد إمام

ومن ناحية أخري، يستعد الفنان محمد إمام عرض فيلمه الجديد "أبو نسب" ومن المقرر عرضة 28 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يحقق نجاحا كبيرا بعد عرضة.

أحداث فيلم أبو نسب

وتدور قصة فيلم أبو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.