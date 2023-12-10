صوتك أمانة.. حسن شاكوش يدعو متابعيه للمشاركة في في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، دعوة لجمهورها للنزول إلى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق شاكوش على الفيديو قائلًا: "صوتك امانه انزل وشارك وانا اول واحد اشارك في مدرسه الشهيد عاطف السادات الابتدائية شارع المدبح الجيزه”.





أغنية حسن شاكوش الجديدة

وطرح شاكوش مؤخرًا مهرجان صحاب ملاعين من كلمات حسام الشاعر وتوزيع وألحان إسلام ساسو.



وتقول كلمات الاغنية:ملكش مكان خسرت دلعنا والروقان، طمعت في حبة الفكة، خلاص متبرع للي جعان، جمايلي عليك ما تتعدش، لكن ماعليك، عامل فيها ابن ناس وأنت أكيد لسه وجديد.

ويذكر أن طرح حسن شاكوش مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان في في قلبي جراح، مع الفنان طارق الشيخ، من كلمات غباشي توزيعإسلام ساسو.





كلمات أغنية في قلبي جراح





في قلبي جراح

ما شوفتش خالص الافراح ونفسي أرتاح

بحس بخنقه على صدري ومش مرتاح

حياتي عباره عن سيرك وألام وجراح

وبهلونات





مليون سلام عاللي باعوني

وسكنوني بالكلام

عشان قرشين لعبو دور الرجوله تمام

وانا اللي طلعت مش فهمان رايح لمكان

مفيش سلكان





عايشها حزين

عشان بحب بقلب نظيف في جنس لئيم

زرعت اصول لقيت كل القلوب خاينين

صاحبت الكلب كان اوفى ليا بكتير

من البني ادمين





طلبت الموت

عشان في سريري ببكي دمعتي وبموت

تايه وخاسس عقلي فاصل مش موجود

ده زماني فاسد واليمين طريقو مسدود

اعيش فيها ليه





كرهت الناس

بشر عديمه مهما تدي ليهم اخلاص

تلقى الخيانه جايه من أقرب الناس

مبقتش عارف مين معايا تعبت خلاص

من التفكير





ادعيلي يا امه

عشان الدنيا دبحتني بسكينه تلمه

بعدك يا بويا اتفسرتلي كل كلمه

قولتلي صحصح يابني فوَّق دنيتنا علمه

مش دايمه لحد





في قلبي جراح

ما شوفتش خالص الافراح ونفسي أرتاح

بحس بخنقه على صدري ومش مرتاح

حياتي عباره عن سيرك وألام وجراح

وبهلونات



