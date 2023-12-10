نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تخطف الأنظار بإطلالة موف (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة أسماء جلال أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصور جديدة لها، من أحدث اطلالتها.





وظهرت أسماء في الصور بإطلالة جذابة مرتديه فستان بالون الموف الفاتح ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال ملامحها.





أسماء جلال تشارك في فيلم "آل شنب "

ومن ناحية أخرى، تشارك أسماء جلال في فيلم “آل شنب” مع النجمة ليلى علوي، وإخراج أيتن أمين، الذي يعرض ضمن مسابقة الأفلامالروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة.

ومن المقرر أن تجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، التي تجسد دورها ليلى علوي،ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفيوجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن، وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.



آخر أعمال أسماء جلال

وشاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم “وش في وش”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، وضم العمل عددا من الفنانين أبرزهم الفنانة أمينةخليل، محمد ممدوح، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، محمود الليثي، دنياسامي، بيومي فؤاد، خالد كمال، لطفي لبيب، علاء زينهم، مصطفى غريب، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

كما شاركت أسماء خلال في مسلسل “ورق التوت” مع شريف سلامة الذي يعرض حاليًا وقد حقق أعلى نسب مشاهدة وقد شاركهما فيبطولة مسلسل ورق التوت كل من خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوي، سلوى محمدعلي، عمرو صالح، صفاء جلال، سمر علام، تامر مجدي، وغيرهم، تأليف عبادة نجيب، ومن إخراج حسام علي.



