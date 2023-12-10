نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام صاصا يحتل المرتبة الأولى على يوتيوب بـ "الكل فجأة نسيني " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا تريند تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بـ الكل فجأة نسيني، كأكثر الأعمال استماعًا وبحثًا.





واحتل صاصا المرتبة الأولى ضمن قائمة تريندات يوتيوب ليقترب من تحقيق 400 ألف مشاهدة خلال 24ساعة.





مهرجان “الكل فجأة نسيني”

المهرجان غناء عصام صاصا، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.





عصام صاصا يطرح “الجراح بالكوم في قلبي”





وطرح مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الجراح بالكوم في قلبي، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وأغنية الجراح بالكوم في قلبي من كلمات عبده روقة موسيقى وتوزيع كيمو الديب.





آخر أعمال عصام صاصا





ويذكر أن طرح مؤخرًا الفنان عصام صاصا أغنية اللي راح ريح وارتاح، والأغنية من كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب.





كلمات أغنية اللي راح ريح وارتاح





لوحدي ومحدش جنبي

الحب كان غلطي ودنبي

أنا مش هعاتب ولا هسأل

هشيلكو خالص من قلبي

ملقيتش صاحب جنبيا

ملقيتش حد حاسس بيا

هحب نفسي احسن حاجه

وبلاها خالص صُحبيه

راح اللي راح ريّح وارتاح

الجرح فرض الغدر متاح

بحر الخيانه ملهوش مرسى

وباب السعاده ملهوش مفتاح

الشده درس وبتعلم

ساكت ومش عايز اتكلم

بموت وبضحك قدامكو

ومش بخاف ولا بستسلم

الحويطات جاهزين يا خصوم

عندنا آلي ودخيرة مش شوم

الوحش حسن العمده الكينج

وحسين العمده ديب الهجوم

زعلان يا دنيا ومتضايق

تعبان بجد ومش فايق

الحظ على حظي معاند

وبجد مخنوق مش رايق

تايه وغايب متورط

دلوقتي كله بيتجبرت

يا ويله مني اللي اتكبر

انا عمري ما في حقي هفرط

الانحراف دلوقتي قانون

ولو عاقل هقلب مجنون

مبقاش في حد يقدر حد

واحد يصون بيخون مليون

آه من السنين لما تغلس

والمليونير لما يفلس

والحلوه هتبان وحشتها

والواطي والقله يهلس

من امتى حد بيسمعلي

انا مين بيزعل على زعلي

صحابي قلبت اخصامي

وحبيبتي حالفه ما ترجعلي

حياتي بايظه ملخبطه

دي معايا مش متظبطه



