نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية: "صوتك أمانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت الفنانة صابرين، جمهورها على أهمية النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال استضافتها على قناة cbc.



وقالت صابرين خلال لقاءها: "صوتك أمانة، لكل مواطن مصري ومواطنة مصرية لكل شاب وشابة مصرية أنزلوا وقولوا صوتكم بأمانة عشان خاطر ولادكم عشان خاطر أحفادكم عشان خاطر أخواتكم عشان خاطر بلدكم مصر، صوتكم أمانة".

مشاركة صابرين في مسلسل “إقامة جبرية”



وفي سياق آخر، تشارك صابرين في مسلسل "إقامة جبرية" الذي تدور احداثه إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ما هي أحداث مسلسل “إقامة جبرية” ؟



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدى المنصات.

مشاركة صابرين في مسلسل “أعمل إيه”



وكان آخر أعمال الفنانة صابرين هو مسلسل "أعمل ايه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشاركها بطولة المسلسل الفنان الكبير خالد الصاوي، وشارك في العمل كوكبة مميزة من النجوم منهم: هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، مفيد عاشور، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، أحمد والي، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وآخرين وهو من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج سيرجي، والإخراج لـ أحمد عبد الحميد.